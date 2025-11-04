النجف.. إلقاء القبض على 90 مخالفاً لشروط الإقامة من جنسيات مختلفة

شفق نيوز- النجف

أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف، مساء اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 90 مخالفاً لشروط الإقامة من جنسيات مختلفة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المختصة بمتابعة شؤون الوافدين في المحافظة نفّذت حملة واسعة، أسفرت عن إلقاء القبض على 90 شخصاً من جنسيات مختلفة لمخالفتهم شروط الإقامة".

وأشارت إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقاً للضوابط والتعليمات المعمول بها".

وتأتي الحملة استمراراً لحملات مشابهة تنفّذها القوات الأمنية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، لإلقاء القبض على المخالفين لشروط الإقامة.