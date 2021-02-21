النجف.. إغلاق مطعم وضرب صاحبه بعد تهديده لقوة أمنية بـ"سرايا السلام"

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بمحافظة النجف، يوم الأحد، بقيام قوة أمنية بإغلاق مطعم بـ"القوة وضرب صاحبه" بعد تهديده لها بـ"سرايا السلام" التابعة للتيار الصدري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية قامت بإغلاق مطعم محلي كسر حظر التجوال بعد الاعتداء عليه بالضرب وإطلاق النار في الهواء".

وبين المصدر، أن "عملية الاعتداء على صاحب المطعم تمت بعد تهديده للقوة الأمنية التي طالبته بإغلاق مطعمه بطلب النجدة من سرايا السلام لإنقاذه منها".

وفي سياق آخر.. أفاد مصدر أمني بانتحار فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً بإطلاق النار على نفسها في محافظة النجف، دون مزيد من التفاصيل.