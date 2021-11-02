النجف.. عملية نوعية تطيح بعصابة مخدرات بينهم امرأة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، اليوم الثلاثاء، باعتقال عصابة مختصة بتجارة المخدرات بينهم امرأة بعملية "نوعية" وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية نفذت واجباً نوعياً بأحد الأحياء الشمالية في محافظة النجف وتمكنت من اعتقال خمسة أشخاص بينهم امرأة متهمين بتجارة المخدرات".

وبين المصدر، أن "القوة عثرت بحوزة المعتقلين على كيلو ونصف من مادة الكرستال، فضلاً عن ميزان عدد 2 واجهزة تعاطي".

وكانت قوة مشتركة من الأمن الوطني ومكافحة النجف قد نفذت، يوم السبت الماضي (30 تشرين الاول)، عدداً من العمليات الامنية ضد تجار المخدرات في المحافظة، واعتقلت 4 أشخاص متهمين بالمتاجرة بالمخدرات.

كما تمكنت قوة أمنية، الثلاثاء الماضي (26 تشرين الاول)، من القبض على سبعة تجار مخدرات "مسلحين" بعد الاشتباك معهم ومحاصرتهم لعدة ساعات وسط محافظة النجف.