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النجف.. عمليات امنية تطيح بأربعة تجار مخدرات

Category: أمـن

Date: 2021-10-30T15:13:38+0000
النجف.. عمليات امنية تطيح بأربعة تجار مخدرات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، اليوم السبت، بالقبض على 4 تجار مخدرات بينهم مطلوب بقضية قتل خلال سلسلة عمليات امنية بالمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة من الأمن الوطني ومكافحة النجف نفذت، خلال الساعات الماضية، عدداً من العمليات الامنية ضد تجار المخدرات، أسفرت عن اعتقال 4 أشخاص متهمين بالمتاجرة بالمخدرات".

 وأوضح المصدر، أن "ثلاثة من المعتقلين مطلوبين وفق المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات، والرابع مطلوب بجريمة قتل وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وبحوزته على 2000 حبة مخدرة".

وبين المصدر، أن "المتهمين المعتقلين تم نقلهم لمراكز الاحتجاز لإكمال الإجراءات التحقيقية معهم، تمهيداً لاحالتهم إلى القضاء".

والثلاثاء الماضي (26 تشرين الاول)، تمكنت قوة أمنية من القبض على سبعة تجار مخدرات بعد الاشتباك معهم ومحاصرتهم لعدة ساعات وسط محافظة النجف.  

 

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