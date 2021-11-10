النجف.. ضباط يمارسون ضغوطاً على مفوض لتبرئة تاجر مخدرات بسبب نفوذ والدته

شفق نيوز/ لم يعرف المفوض في شعبة مكافحة إجرام النجف (180كم جنوب بغداد) خالد الإبراهيمي، أن نتيجة تضحيته من أجل حفظ أمن محافظته تسوف من قبل مرؤوسيه وهم ضباط يعمل معهم ودافع عنهم.

المفوض خالد الإبراهيمي، الذي يعمل في (مكتب مكافحة إجرام الكرار) بمدينة النجف، أصيب بجروح خطرة، أثناء اشتباك مسلح مع تجار مخدرات في محافظة النجف، في حزيران 2021، لكنه خرج منها سالماً فيما بعد.

وبحسب حديثه لوكالة شفق نيوز، يتعرض خالد الإبراهيمي، لضغوط من قبل الضباط الذين يديرون مكتب مكافحة إجرام النجف، الذي يعمل فيه لأجل اتهام شخص آخر بدلا عن الأصيل.

وقال الإبراهيمي، إن "المتهمين تم التعرف عليهم بعد المطاردة وتبادل إطلاق النار، حيث تم اعتقالهم بوقت لاحق، وعند تقديمهم للتحقيق اعترف المدعو (عباس) انه من قام بإطلاق النار باتجاهي وأنه هو من أصابني، لكن ضباط المركز الذي يعمل فيه يعملون على حرف مسار التحقيق من خلال محاولة تلبيس القضية لأحد المتهمين، بسبب نفوذ (والدة عباس) وعلاقتها مع الضباط، وكونها مرشحة انتخابات سابقة".

وأضاف، أن "الضباط كذلك قاموا بالضغط على الفريق الذي كان معه أثناء الواجب، لتغيير مسار اعترافهم من خلال نكران تواجد المتهم المعتقل (عباس) أثناء عملية الاشتباك، فضلا عن الاعتراف على شخص آخر بدلا منه، تم توقيفه لمدة 19 يوماً دون أي تحقيق معه أو عرضه على قاضي التحقيق، لتدوين أقواله".

ووفقاً للإبراهيمي، هناك عملية تسويف ومماطلة في حسم قضيته من قبل الأجهزة الأمنية التي ينتمي لها، الأمر الذي اضطره إلى مناشدة وزير الداخلية عثمان الغانمي، التدخل لغرض وضع حد لهذا التسويف وعدم إضاعة حقه من قبل مرؤوسيه الضباط.