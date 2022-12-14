النجف.. صعقة تنهي حياة طفلة واعتقال تاجري مخدرات قبل إغراق المحافظة بـ(صفر واحد)

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الأربعاء، بتسجيل حالة وفاة لطفلة نتيجة احتراقها بسلك كهرباء.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الطفلة تبلغ من العمر عامين فقط توفيت نتيجة تعرضها لصعقة بالتيار الكهربائي داخل منزلها في حي الشرطة وسط مدينة النجف مركز المحافظة"، لافتا إلى ان "الصعقة الكهربائية ادت لاحراق الطفلة بالكامل".

من جانب آخر، نفذت قوة امنية مشتركة عملية أمنية خاطفة في منطقة الرضوية وسط المحافظة، انتهت باعتقال تاجري مخدرات خطرين بحوزتهما 3000 حبة مخدر نوع (صفر واحد)، كانا يخططان لتوزيعها في عدد من مناطق المدينة.