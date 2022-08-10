النجف.. إصابة امرأة بعملية سطو مسلح وتسليب رجل بابلي

شفق نيوز/ سجلت محافظة النجف، اليوم الأربعاء، عمليتي سطو مسلح وتسليب، إحداها وسط مركز المدينة، والأخرى في ناحية العباسية جنوبي المحافظة.

وذكر مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، أن "منزلا في منطقة حي الميلاد وسط محافظة النجف تعرض، مساء اليوم، لعملية سطو مسلح من قبل مجهولين استخدموا آلات حادة (سكاكين) في طعن صاحبة المنزل بعدة طعنات"، موضحا أنهم "قاموا بعد ذلك بسرقة ما يحتويه المنزل من اموال ومصوغات ذهبية ولاذوا بالفرار لجهة مجهولة".

وأوضح المصدر، أن "قوة امنية قامت بنقل صاحبة المنزل للمشفى لغرض تلقي العلاج، وفرضت طوقا وفتحت تحقيقا لغرض ملاحقة الجناة".

وتابع المصدر، ان" مجهولين يستقلون عجلتين نوع صالون بناحية العباسية جنوبي المحافظة قاموا بتسليب سائق عجلة خضار قادما من محافظة بابل أموالا كانت بحوزته، ثم لاذوا بالفرار لجهة مجهولة ايضا".