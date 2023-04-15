النجف.. سرقة أكثر من 100 مليون دينار  و"كيلو ذهب" بعمليتي سطو وتسليب

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف اليوم السبت، بأن مجهولين قاموا بعملية سطو وتسليب على منزل وعجلة وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن "مجهولين نفذوا عملية سطو مسلح على منزل بمنطقة حي كندة وسط مدينة النجف وقاموا بسرقة 80 مليون دينار عراقي وكيلو ذهب"، لافتا إلى أن "الجناة لاذو بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية".

وأضاف المصدر، كما ان " لصوص قاموا بتسليب عجلة لنقل الأدوية وسرقة مبلغ مالي كان بداخلها يبلغ 26 مليون دينار عراقي، ثم الهرب ايضا لجهة مجهولة".