النجف.. سائقو دراجات يطلقون النار على دورية أمنية حاولت ايقافهم

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في النجف اليوم الخميس، بتعرض دورية أمنية إلى إطلاق نار وسط مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية حاولت إيقاف 3 دراجات نارية يستقلها أشخاص مشتبه بهم بتجارة المخدرات، فرد أصحاب الدراجات باطلاق النار على الدورية الامنية، فاصابوا احد المنتسبين بجروح خطرة".

وبين المصدر، أنه "أثناء محاولة أصحاب الدراجات الهرب بعد الاشتباك المسلح مع الدورية الامنية، تمكنت القوات الامنية من اعتقال دراجتين مع سائقيها ونقلهم لأقرب مركز أمني لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".