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النجف.. رجل يقتل زوجته ويصيب ابنته والعثور على جثة شاب

Category: أمـن

Date: 2021-09-30T13:06:25+0000
النجف.. رجل يقتل زوجته ويصيب ابنته والعثور على جثة شاب

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، اليوم الخميس، بمقتل زوجة على يد زوجها رميا بالرصاص، فيما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة شاب اختفى قبل أيام، شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شابا يبلغ من العمر ٢٧ عاما، اقدم على قتل زوجته البالغة من العمر ٢٣ عاما، رميا بالرصاص وإصابة ابنته أيضا بطلق ناري داخل منزل أهل الزوجة في حي ميسان بقضاء الكوفة".

وبين أن "الحادث وقع نتيجة خلافات عائلية بين الطرفين الزوج وزوجته"، مشيرا الى ان "الجاني لاذ بالفرار في بادئ الأمر، لكن دورية من شرطة النجدة تمكنت من اعتقاله في وقت لاحق بعد مطاردته".

من جهة أخرى، عثرت قوة أمنية على جثة شاب اختفى منذ 14 يوما شمالي المحافظة.

وابلغ المصدر شفق نيوز، بأن "قوة أمنية عثرت على جثة شاب في ناحية الحيدرية، الطريق العام، كان قد اختفى منذ 14 يوما، حيث عثر عليه مقتولا بعدة طعنات في الظهر وكانت جثته مغطاة بالأشجار واغصانها".

ولفت إلى أن "الجثة نقلت إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

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