النجف.. رجل يفجر رأس زوجته بالنار بسبب خلاف وانتحار فتاة عشرينية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، اليوم الاثنين، بمقتل امراة على يد زوجها في المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن " شجارا بين زوجين في منطقة حي السلام وسط النجف انتهى بقيام الزوج بإطلاق نار على زوجته، ليقتلها على الفور".

وبين المصدر، أن " الزوجة نقلت الى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما هرب الزوج الى جهة مجهولة".

وفي الكوفة، أقدمت فتاة في العشرينات من عمرها على الانتحار بعد إطلاق النار على نفسها داخل إحدى الاحياء الزراعية في القضاء"، مبينا أن "الفتاة حاولت أكثر من مرة سابقا الإقدام على الانتحار".