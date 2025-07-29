النجف.. أحكام بالسجن على أفراد عصابة يتزعمها ضابط استخبارات ونجل مسؤول حكومي

شفق نيوز- النجف

أفاد مصدر أمني في النجف، يوم الثلاثاء، بصدور أحكام جنائية على سطو مسلح يتزعمها ضابط في الاستخبارات ونجل مسؤول بوزارة التربية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات النجف أصدر أحكاماً مختلفة حيث حكمت بالسجن المؤبد على زعيم العصابة، والسجن خمس سنوات وشهر على أربعة من أفراد العصابة".

وبين أن "العصابة تمت إدانتهعا بعملية سطو مسلح وسرقة 66 مليون دينار من أحد المنازل في مدينة النجف وقتل صاحب المنزل ورمي جثته في المقبرة النموذجية العام الماضي".