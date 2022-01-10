النجف.. توقيف مسافر أجنبي بحوزته مبلغ مالي كبير مخبأ بعلب حلويات

شفق نيوز/ ألقت السلطات العراقية، يوم الإثنين، القبض على مسافر اجنبي بحوزته كمية كبيرة من العملة اللبنانية مخفية داخل علب حلويات بمطار النجف الدولي.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتعاون مع مفرزة من الكمارك ومن خلال تدقيق المسافرين القادمين الى مطار النجف الاشرف تمكنت من القاء القبض على احد المسافرين اجنبي الجنسية بحوزته كمية كبيرة من العملة اللبنانية كانت مخفية داخل علب حلويات".

واشارت الى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".