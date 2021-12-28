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النجف.. تهمة المخدرات تلاحق خياطاً بسبب "دشداشة" قيادي في الحشد

Category: أمـن

Date: 2021-12-28T17:25:24+0000
النجف.. تهمة المخدرات تلاحق خياطاً بسبب "دشداشة" قيادي في الحشد

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، يوم الثلاثاء، بأن قوة أمنية تابعة للحشد الشعبي، داهمت محل خياطة واقتادت صاحبه إلى شعبة مكافحة المخدرات.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية تابعة للحشد داهمت محل خياطة وسط النجف، بتهمة حيازة صاحبه مواد مخدرة داخل المحل".

وأضاف المصدر، أن "السبب الحقيقي للمداهمة هو دخول صاحب المحل بشجار عبر الهاتف مع قيادي في الحشد الشعبي، بسبب عدم إسراعه بخياطة دشداشته، وطلبه من القيادي الانتظار لحين إنهاء الزبائن قبله (السره)".

ولفت المصدر، إلى أن "المواطن تم اقتياده إلى شعبة مكافحة المخدرات في المحافظة لإكمال إجراءات التحقيق معه"، مشيراً إلى أن "قادة الحشد يمارسون ضغوطا كبيرة على القضاء والقوات الحكومية لغرض تمديد توقيفه".

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