النجف تكشف تفاصيل اشتباك مسلح مع عصابة مخدرات

تأكيداً لما نشرته وكالة شفق نيوز، صباح اليوم الثلاثاء، كشفت مديرية شرطة النجف تفاصيل اشتباك مسلح مع عصابة مخدرات أفضى بالقبض على عناصر العصابة، واصفة العملية بأنها كانت "عملية نوعية".

وقالت مديرية شرطة محافظة النجف والمنشآت التابعة إلى وكالة شؤون الشرطة، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "سرية سوات التابعة إلى مديرية افواج طوارئ النجف نفذت واجباً بالتعاون مع ضابط أمن الأفراد وقوة من جهاز الأمن الوطني في المحافظة، لوجـود أمـر قضائي لالقاء القـبض بحـق متهمين"، مبينة أنه "تم مداهمـة منزلهم في حي الوفـاء وسط المحافظة، وبعـد المداهمـة تـم إطـلاق النـار علـى القـوة الأمنية مـن قبـل المتهمين وتـم مـعـالجتهم بعد الاشتباك معهم ومحاصرتهم داخـل الـدار إلـى مـا يقارب أربـع ساعات ".

واوضحت، أن القوة تمكنت من القـاء القبض على 10 متهمين، ضبطت بحوزتهم خمسة بنادق كلاشنكوف مع مخازن اربعة ومسدس كلـوك ورمانة هجوميـة عـدد واحد تـم رميهـا علـى القـوة المكلفة بالواجـب ولـم تنفجـر، وتـم الاستعانة بمفرزة مـن قبـل قسـم مكافحـة المتفجرات لغـرض معالجتهـا ".

وأشارت إلى "ضـبطت بحوزتهم مواد كريستال مخـدرة ومـواد لتعاطي المخـدرات مـع مركبتين اثنين واحدة BMW والثانية JEEP مع لوحـات مركبات وتم استلامها مـن قبـل مديريـة الأمـن الـوطني".

وصباح اليوم الثلاثاء، قال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية تمكنت من القبض على 7 تجار مخدرات بمنطقة حي الوفاء وسط محافظة النجف".

وأوضح المصدر، أن "عملية الاعتقال تمت بعد محاصرة المتهمين في احد المنازل بالمنطقة المذكورة"، مبيناً أن "قوة امنية اشتبكت مع المتهمين لمدة 7 ساعات متواصلة بدءا من الساعة الواحدة فجراً وانتهى الساعة السابعة صباحا بتسليم اخر المحاصرين".

ونوه المصدر أن "من بين المعتقلين متهمين بجرائم قتل وتنفيذ هجمات مسلحة على القوات الأمنية وسط المحافظة"، مشيراً إلى "اقتياد المتهمين إلى مركز احتجاز خاص لإكمال الإجراءات التحقيقية".