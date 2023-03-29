النجف تعدم قاتلاً وذي قار تفقد فتاة عشرينية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بأن فتاة عشرينية أقدمت على الانتحار، في وقت أصدرت محكمة الجنايات في النجف حكماً بالاعدام.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "فتاة تبلغ من العمر 25 عاما اقدمت على الانتحار شنقاً داخل منزلها بقضاء الجبايش أقصى جنوبي محافظة ذي قار، من دون معرفة الأسباب.

وفي النجف، أصدرت محكمة جنايات المحافظة حكما بالإعدام شنقا حتى الموت ضد متهم تمت إدانته بقتل شخصين نتيجة مشاجرة في أغسطس الماضي من عام 2022 بمنطقة الحي العسكري وسط المحافظة".

وبين مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن القرار صدر استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.