النجف تعتقل "أبو زين"

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في النجف، اليوم الأربعاء، بأن قوة امنية اعتقلت أحد الناشطين المدنيين البارزين في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية وبناءً على شكوى مدير ناحية الحرية قامت باعتقال الناشط المدني في المحافظة، ابو زين العابدين الحسناوي، بتهمة التشهير بمشاريع الناحية بسبب سوء تنفيذها".

وبين المصدر، ان "عدداً من الناشطين باشروا بالتحضير لوقفة احتجاجية أمام مركز شرطة للمطالبة بإطلاق سراحه".

ويعد "ابو زين العابدين" من أبرز الناشطين في محافظة النجف المعروفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وله مواقف عدة لانتقاد الفساد وسوء الخدمات.