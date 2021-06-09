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النجف تستيقظ على قتل رجل لزوجته وجرح عامل سوري الجنسية بهجوم

Category: أمـن

Date: 2021-06-09T05:00:39+0000
النجف تستيقظ على قتل رجل لزوجته وجرح عامل سوري الجنسية بهجوم

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، اليوم الأربعاء، بتسجيل حالة قتل زوجة على يد زوجها، فيما شن مجهولين هجوما مسلحا على مواطن يحمل الجنسية الأجنبية. 

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، بأن " القوات الأمنية سجلت وفاة امرأة تبلغ من العمر 35 عاما بمنطقة خلف البريد وسط المحافظة بظروف غامضة". 

وبين المصدر، أن " التحقيقات الأولية تشير إلى ضلوع زوج المجنى عليها بعملية القتل، وهو يعتبر من أبرز المتعاطين للمخدرات في المنطقة بحسب التقارير الأمنية". 

من جانب آخر، شن مسلحون مجهولون يستقلون عجلة صالون  هجوما بالأسلحة النارية على مواطن سوري الجنسية (عامل بناء في المحافظة). 

وأضاف المصدر، أن" المسلحين اصابوا المواطن السوري بعدة رصاصات، فيما لاذوا بالفرار بعد تنفيذ الهجوم، وتمكنت القوات الأمنية من إنقاذ المواطن السوري ونقله إلى المشفى لتلقي العلاج ".

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