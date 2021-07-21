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النجف تستقبل العيد بجثة داخل بئر وانفجار عبوة ناسفة

Category: أمـن

Date: 2021-07-21T11:02:16+0000
النجف تستقبل العيد بجثة داخل بئر وانفجار عبوة ناسفة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف الاشرف، يوم الأربعاء، بالعثور على جثة داخل بئر، فيما نفذ مسلحون هجوما بعبوة ناسفة. 

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية عثرت على جثة احد المواطنين داخل بئر بالفتحة السابعة بمقبرة وادي السلام وسط مدينة النجف"، لافتا إلى أنه "تم نقل الجثة إلى الطب العدلي، وفتح تحقيق بالحادث". 

وفي تطور منفصل، قال المصدر إن "شخصين يستقلان دراجة نارية نفذا هجوما بعبوة ناسفة على منزل في قضاء الكوفة، يعود لمواطن يعمل كاسبا"، مبينا أن "الهجوم خلف اضرارا مادية كبيرة في واجهة المنزل".

وأضاف أن المهاجمين لاذا بالقرار بعد تنفذ الهجوم.

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