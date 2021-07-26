النجف.. انفجارات عنيفة تهز مخزناً للذخيرة يعود لفصيل شيعي

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الدفاع المدني، بوقوع انفجارات عنيفة، يوم الاثنين، في مخزن ذخيرة على أطراف مدينة النجف جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع حريق نجم عن انفجار ذخائر في مخزن للعتاد بأطراف مدينة النجف".

وأضاف أن "الانفجارات ماتزال متواصلة مع وصول ألسنة النيران إلى المزيد من العتاد الحربي في المخازن"، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني تحاول الوصول إلى النيران لإخمادها.

وأردف المصدر بأن المخزن يعود لكتائب "الإمام علي" التي تنضوي في هيئة الحشد الشعبي.

ولم يتضح على الفور سبب اندلاع الحريق وانفجار الذخائر.