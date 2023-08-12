النجف.. اندلاع مواجهات بين الأمن ومحتجين على طريق "قابض الأرواح"

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم السبت، باندلاع مواجهات بين محتجين وقوات امنية وسط مدينة النجف جنوبي العراق.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مواجهات اندلعت بين القوات الامنية واهالي منطقة البو حداري وسط مدينة النجف، بعد منعهم من التظاهر للمطالبة بتحسين واقع طريقهم العام، الذي ازهقت فوقه روح العشرات من اهالي المنطقة بسبب سوء تنفيذه".

وبين المصدر، ان "القوات الامنية استخدمت القنابل الدخانية في تفريق المحتجين ومنعهم من التظاهر".

وأثار العمل في طريق البو حداري بمحافظة النجف العديد من علامات الاستفهام خلال الفترة الماضية على سوء تنفيذه، مما تسبب بمصرع واصابة العشرات من المواطنين، حتى بات ما يعرف بطريق (قابض الارواح)، فيما تفيد المصادر إلى أن كلفة تنفيذ الطريق بلغت اكثر من 15 مليار دينار عراقي.