النجف.. انتحار شاب في شقة صديقه والعثور على جثة عشريني اختفى قبل يوم

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف الاشرف، اليوم الخميس، بالعثور على جثتي شابين وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "شابا من اهالي قضاء الكوفة اقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل داخل شقة صديقه بمدينة النجف مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "ظروف حالة الانتحار لا تزال غامضة".

وأضاف، أن "قوة أمنية عثرت على جثة شاب في العشرينات من عمره في منطقة البو حداري بقضاء الكوفة بعد 24 ساعة على اختفائه من المنطقة".

وبين المصدر، أن "الأجهزة الأمنية نقلت الجثتين إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهما".