النجف.. الإعدام شنقاً لزوجة أب وشقيقها لتعنيف وقتل طفلة

شفق نيوز – النجف/ بغداد

أفاد مصدر أمني في النجف، اليوم الخميس، بأن محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكماً جنائياً بحق مدانين اثنين لقيامهما بتعنيف وقتل طفلة صغيرة، فيما ألقى جهاز الأمن الوطني القبض على ثلاثة في نينوى والمثنى يتاجرون بشرائح اتصال خارج الضوابط القانونية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات النجف أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مدانين اثنين (زوجة أب وشقيقها) بعد إدانتهما بتعنيف وقتل طفلة صغيرة (بنت زوجها) داخل المنزل بقضاء الكوفة وسط مدينة النجف مركز المحافظة في العام 2024".

وبين المصدر، أن "القرار صدر استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

من جانب آخر، أعلن جهاز الأمن الوطني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزه في محافظة نينوى، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية، وبعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، ألقت القبض على شخصين يقومان ببيع شرائح اتصال لإحدى شركات الاتصالات بصورة مخالفة للضوابط والشروط المعمول بها.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المتهمين يعملان في شركات اتصال، حيث تم ضبط بحوزتهما 258 شريحة اتصال، فضلاً عن جهازي بصمة للتفعيل الإلكتروني.

وأضاف الجهاز أن مفارزه في محافظة المثنى نفذت عملية أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على متهم يمارس نشاطاً غير مشروع في بيع وترويج شرائح اتصال الهاتف النقال دون الحصول على التراخيص والموافقات الرسمية اللازمة.

وأكد أن العملية تمت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة تم جمعها ومتابعتها ميدانياً من قبل مفارز الجهاز، وبعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، تمكنت القوة المنفذة من الإطاحة بالمتهم وضبط بحوزته 104 خطوط.

وأشار إلى تسليم المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.