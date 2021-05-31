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النجف.. الإطاحة بموظفين اثنين متهمين بالفساد

Category: أمـن

Date: 2021-05-31T13:02:05+0000
النجف.. الإطاحة بموظفين اثنين متهمين بالفساد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، اليوم الاثنين، باعتقال موظفين اثنين متهمين بالفساد في دائرتي التجارة والبلدية في المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية من الأمن الوطني اطاحت بموظف في وزارة التجارة ويعمل في سايلو النجف الافقي يعمل على استبدال النماذج المختبرية لمحصول الحنطة المرفوضة لعدم مطابقتها شروط التسويق القانوني بأخرى درجة أولى".

وأضاف، أن " قوة أخرى من هيئة النزاهة تمكنت من القاء القبض على موظف في بلدية النجف يعمل مساحا نتيجة اتهامه بالتلاعب بمعاملات المواطنين المتقدمين للحصول على قطع أراضي ".

وأشار المصدر إلى أن" المتهمين تم نقلهما إلى مركز تحقيق خاص لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

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