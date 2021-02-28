النجف.. الإطاحة بتاجر مخدرات "خطير" وإصابة ضابط بعد اشتباك مسلح

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف الاشرف، اليوم الأحد، بالاطاحة بتاجر خطير للمخدرات في المحافظة بعملية أمنية نوعية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "ضابطا برتبة (رائد) في قسم المخدرات أصيب بطلق ناري في منطقة الصدر بعدما فتح أحد تجار المخدرات بمنطقة حي الميلاد وسط المحافظة النار عليهم أثناء محاولة اعتقاله"، لافتا إلى أن "الجاني لاذ بالفرار بعد عملية اشتباك دامت 20 دقيقة".

وأضاف، أن "الاستخبارات اطاحت بأحد أخطر تجار المخدرات في المحافظة بعملية نوعية حيث وجد بحوزته 4 كيلوغرام من مادة الكرستال وربع كيلو من مادة الترياق"، مشيرا الى "إحالته الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".