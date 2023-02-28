النجف.. المؤبد لرجل قتل زوجته خنقاً ثم علقها بمروحة سقفية مدعيا انتحارها

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف اليوم الثلاثاء، بان محكمة جنايات المحافظة حكمت على قاتل بالسجن المؤبد بعد ادانته بجريمة قتل بشعة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "محكمة الجنايات في المحافظة حكمت بالسجن المؤبد على رجل بتهمة قتل زوجته خنقاً ثم تعليق جثتها بمروحة سقفية بحجة انها انتحرت"، لافتا إلى ان "التحقيقات الامنية بالحادث اثبتت انه مرتكب الجريمة".

وبين المصدر، ان "الفتاة المجنى عليها هي طالبة جامعية صغيرة في العمر"، موضحا ان" قرار المحكمة صدر استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ".