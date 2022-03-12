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النجف.. القبض على مطلوب اعترف بارتكابه 9 سرقات

Category: أمـن

Date: 2022-03-12T06:11:52+0000
النجف.. القبض على مطلوب اعترف بارتكابه 9 سرقات

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة النجف يوم السبت، قيام مكافحة اجرام النجف بإلقاء القبض على مطلوب للقضاء بمواد قانونية مختلفة. 

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان شعبة المهدي لمكافحة الإجرام ألقت القبض على مطلوب وفق المادة 444 من قانون العقوبات بعد ان نصبت كمين له في احد المناطق". 

وبينت أن "المتهم الذي ألقي القبض عليه مطلوب ايضا لمكافحة اجرام الكرار وفق المادة 444 ومطلوب لقسم مكافحة المخدرات وفق المادة 32 من قانون العقوبات العراقي".

وأوضحت أنه "خلال التحقيق معه اعترف بارتكابه تسعة سرقات وتم احالته للقضاء لينال جزائه العادل".

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