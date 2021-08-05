النجف .. القبض على ثلاثة أشخاص انتحلوا صفة قوات الأمن و ابتزوا امرأة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الخميس بإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص انتحلوا صفة قوات الأمن وخدعوا امرأة مقابل مبلغ مادي، وذلك في محافظة النجف.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن مديرية الشؤون الداخلية والامن في محافظة النجف القت القبض على ثلاث اشخاص ادعو انهم منتسبون في اجهزة قوى الامن الداخلي .

المصدر أوضح أن هؤلاء المطلوبين يقومون بابتزاز المواطنين بأخذ مبالغ مالية من احدى المواطنات مقابل الافراج والتلاعب بالاوراق التحقيقية الخاصة بولدها المعتقل.

وأشار إلى أنه تم ضبطهم بالجرم المشهود داخل مطعم "أصل المندي" وسط المحافظة.