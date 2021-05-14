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النجف.. إصابتان بهجوم مسلح والعثور على جثة شاب قضى رمياً بالرصاص

Category: أمـن

Date: 2021-05-14T14:00:59+0000
النجف.. إصابتان بهجوم مسلح والعثور على جثة شاب قضى رمياً بالرصاص

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، اليوم الجمعة، بإصابة رجل وامراة بهجوم مسلح والعثور على جثة احد المواطنين مقتولا بالرصاص بحادثين منفصلين في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية عثرت على جثة احد المواطنين في الثلاثينات من عمره مقتولاً داخل عجلته رميا بالرصاص في منطقة الحيدرية في النجف".

وبين المصدر، أن "جثة المجنى عليه نقلت للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته".

وفي حادث لاحق، أشار المصدر إلى أن "رجلاًَ وامرأة (في الاربعين من العمر)، أصيبا بجروح اثر هجوم بقنبلة يدوية استهدف منزلهما في قضاء الكوفة بالمحافظة"، مشيراً إلى "نقلهما لمستشفى قريب وفتح تحقيق بالحادث".

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