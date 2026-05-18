النجف.. السجن 6 سنوات لقياديين من جماعة "القربان" أجبرا آخرين على الانتحار

شفق نيوز- النجف

أفاد مصدر أمني في النجف، يوم الاثنين، بأن محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكما بالسجن لست سنوات بحق قياديين اثنين من جماعة "القربان" المنحرفة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المحكومين تمت إدانتهما بإجبار الآخرين على الانتحار حسب قرعة الشمعة، لتقديم أنفسهم كقرابين للإمام علي بن أبي طالب من خلال الانتحار خنقاً".

وبين أن القرار صدر استناداً لأحكام المادة 408 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

وقرعة "الشمعة" تتم من خلال قيام كل شخص موجود ضمن جلسة لجماعة "القربان" بإيقاد شمعة خاصة به وأول من تنطفئ شمعته يقع على خيار الانتحار.