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النجف.. السجن لعنصر أمني أدين بقتل صاحب مقهى

Category: أمـن

Date: 2022-03-31T20:14:37+0000
النجف.. السجن لعنصر أمني أدين بقتل صاحب مقهى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، اليوم الخميس، بأن محكمة الجنايات في المحافظة حكمت بالسجن على عنصر أمني بتهمة القتل.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة الجنايات في منطقة استئناف النجف الاتحادية حكمت بالسجن 6 سنوات على عنصر امني أدين بقتل صاحب مقهى شعبي اثناء حملة تفتيش بقضاء المناذرة في المحافظة نهاية العام 2021".

وبين المصدر، ان "قرار الحكم صدر استنادا لاحكام المادة 411 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وكان مصدر أمني ابلغ وكالة شفق نيوز في وقت سابق بأن قوة أمنية مشتركة حاولت مداهمة مقهى شعبي بقضاء المناذرة في محافظة النجف، لكن صاحب المقهى حاول منعهم وبعد مشادة كلامية تلقى طلقة في الرأس من قبل القوات الأمنية مما أدى لمقتله على الفور"، لافتا إلى أن "هذا الأمر أدى انهيار الاجهزة الامنية حيث لاذت بالفرار وترك العجلات الامنية بمكان الحادث ".

وتابع، ان "هذا الحادث أدى الى حدوث توتر امني في المناذرة، حيث باشرت قوات امنية خاصة بالبحث عن العناصر الامنيين الجناة وتمكنت من اعتقال احدهم، وتواصل البحث عن البقية".

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