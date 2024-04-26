النجف.. الاطاحة بلص سرق منزلاً ثم قام بإضرام النار فيه

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف الاشرف، اليوم الجمعة، بكشف ملابسات جريمة أدت لاحتراق أحد المنازل بهدف سرقته وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية فككت ملابسات جريمة اقدم فيها لص على سرقة احد المنازل بمنطقة حي الفرات وسط النجف بمبلغ 300 مليون دينار، ثم قام بإحراق المنزل".

وبين المصدر، ان "التحقيقات الاولية في الحادث أسفرت عن اعتقال اللص الذي سرق المنزل المحترق وهو احد اقرباء أصحاب الدار"، لافتا إلى أن "المتهم يخضع للتحقيق الجنائي في الوقت الحالي، وسيتم احالته للقضاء لينال عقابه".