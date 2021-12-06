النجف: الاطاحة بتاجر مخدرات قرب "مرقد ديني" وآخر ابتلعها أثناء المطاردة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الاثنين، بأن قوة امنية أطاحت بتاجري مخدرات أحدهما قرب مرقد ديني شهير وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية أطاحت بتاجر مخدرات قرب مرقد مسلم ابن عقيل، وبحوزته مادة الكريستال المخدرة"، لافتا إلى أن " قوة أمنية أخرى لاحقت تاجر مخدرات في احد مزارع منطقة حي ميسان بالمدينة، وابتلع التاجر المخدرات التي بحوزته أثناء مطاردته".

وبين المصدر، ان "عملية القبض على المتهمين استندت لقرار قضائي وفق المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".