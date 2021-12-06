سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

النجف: الاطاحة بتاجر مخدرات قرب "مرقد ديني" وآخر ابتلعها أثناء المطاردة

Category: أمـن

Date: 2021-12-06T07:28:16+0000
النجف: الاطاحة بتاجر مخدرات قرب "مرقد ديني" وآخر ابتلعها أثناء المطاردة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الاثنين، بأن قوة امنية أطاحت بتاجري مخدرات أحدهما قرب مرقد ديني شهير وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية أطاحت بتاجر مخدرات قرب مرقد مسلم ابن عقيل، وبحوزته مادة الكريستال المخدرة"، لافتا إلى أن " قوة أمنية أخرى لاحقت تاجر مخدرات في احد مزارع منطقة حي ميسان بالمدينة، وابتلع التاجر المخدرات التي بحوزته أثناء مطاردته". 

وبين المصدر، ان "عملية القبض على المتهمين استندت لقرار قضائي وفق المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

related

ارتفاع حصيلة ضحايا التظاهرات في النجف

Date: 2020-02-05 20:34:56
ارتفاع حصيلة ضحايا التظاهرات في النجف

إصابة ضابط باشتباك "عنيف" مع تاجر مخدرات كبير يهرب للمرة الثانية من السجن بالنجف

Date: 2021-07-11 05:51:06
إصابة ضابط باشتباك "عنيف" مع تاجر مخدرات كبير يهرب للمرة الثانية من السجن بالنجف

مجهولون يهاجمون متظاهرين ويوقعون جريحاً في النجف

Date: 2021-07-31 17:31:18
مجهولون يهاجمون متظاهرين ويوقعون جريحاً في النجف

النجف تطالب المفاصل الامنية العليا ببغداد للتدخل الفوري لإيقاف نزيف الدم

Date: 2019-11-30 18:54:32
النجف تطالب المفاصل الامنية العليا ببغداد للتدخل الفوري لإيقاف نزيف الدم

هل حدث انفجار في النجف؟ الشرطة توضح

Date: 2020-02-12 22:13:38
هل حدث انفجار في النجف؟ الشرطة توضح

القضاء يحكم بالاعدام بحق مرتكب مجزرة الحيرة في النجف

Date: 2021-09-16 12:39:28
القضاء يحكم بالاعدام بحق مرتكب مجزرة الحيرة في النجف

النجف: احتكاك مسلح وإطلاق نار بالهواء بين سرايا السلام والعصائب

Date: 2021-10-10 15:03:42
النجف: احتكاك مسلح وإطلاق نار بالهواء بين سرايا السلام والعصائب

حصيلة قتلى احتجاجات العراق ترتفع لـ35 والمتظاهرون يكسرون حظر التجول

Date: 2019-10-03 21:22:12
حصيلة قتلى احتجاجات العراق ترتفع لـ35 والمتظاهرون يكسرون حظر التجول