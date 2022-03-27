النجف.. اعتقال 3 عصابات سرقت دائرة حكومية ودار وكيل وزير الداخلية ولواء

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني بمحافظة النجف، يوم الاحد، عن الاطاحة بثلاث عصابات مختصة بالسرقة في مناطق متفرقة من المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية مختصة تابعة لمكتب مكافحة الوفاء نفذت عملية خاطفة تمكنت خلالها من اعتقال 3 عصابات متخصصة بالسرقة في محافظة النجف، حيث نفذت أفراد العصابات المعتقلة 42 عملية سرقة في مدن مختلفة من المحافظة".

وبين المصدر، ان "أفراد العصابات المعتقلين نفذوا عمليات سرقة بوقت سابق لمضخات الماء التابعة لبلدية النجف التي تستخدم لسقي المزروعات في الجزرات الوسطية، كما اعترفوا أيضا بسرقة دار الراحل الفريق حازم مسير وكيل سابق في وزارة الداخلية ودار اللواء عباس النوري".

واضاف المصدر، ان "المعتقلين اعترفوا كذلك بسرقة محل مقابل مسجد السهلة عبر نافذة التهوية وسرقة محل نانو خلف اسواق المسك".