النجف.. اعتقال مسؤول محلي بعد تلقيه رشوة في مطعم

شفق نيوز- النجف

أفاد مصدر أمني في محافظة النجف، ليل الاثنين الثلاثاء، بأن قوة من جهاز الأمن الوطني ألقت القبض، على مدير بلدية المشخاب بالجرم المشهود أثناء تسلّمه مبلغا ماليا كرشوة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن عملية الاعتقال جرت بعد متابعة ورصد داخل أحد المطاعم في قضاء المناذرة، مضيفاً أن الإجراء تمّ وفق أحكام المادة 307 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، والخاصة بجرائم الرشوة.

وأشار إلى أن المتهم جرى نقله إلى الجهة المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.