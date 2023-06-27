النجف.. اعتقال ضابط كبير يبيع "المبارز الجرمية" وعناصر أمن يتعاطون المخدرات

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في النجف، اليوم الثلاثاء، باعتقال عنصري أمن بالمحافظة بينهما ضابط برتبة كبيرة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية تابعة لشؤون الداخلية تمكنت من الإطاحة بضابط يحمل رتبة عقيد يشغل منصب مدير أحد مراكز الشرطة في مدينة النجف مركز المحافظة، ويقوم ببيع المبارز الجرمية لأطراف الشكاوى الجزائية التي ينظرها مركز الشرطة الذي يديره".

وتابع المصدر، كما أن "قسم الشؤون تمكن من الاطاحة بشرطي مرور مع ثلاثة آخرين يتعاطون المخدرات بأحد المنازل في الأحياء الشمالية من مدينة النجف".

وبين المصدر، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الطرفين ونقلهم إلى مراكز احتجاز خاصة، لإكمال الإجراءات التحقيقية معهما".