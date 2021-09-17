النجف.. اعتقال تاجر أدوية غير مرخصة ومروج للمخدرات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف الاشرف، اليوم الجمعة، باعتقال شخصين في المحافظة أحدهما يملك شقة تحوي كميات كبيرة من الأدوية المهمة غير المرخصة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "القوات الأمنية أطاحت بشخصين في مدينة النجف مركز المحافظة، الأول شخص يملك شقة وتمت مداهمتها بناءً على معلومات دقيقة وعثر بداخلها على كمية كبيرة من الأدوية المخصصة لأمراض مختلفة وتحتاج الى وصفة طبية لصرفها"، لافتا إلى أن " بعض اثمان هذه الأدوية كبير جدا وغير موجود في غالبية مناطق المحافظة".

وأشار إلى أن" الشخص الثاني المعتقل هو مروج مخدرات بحوزته 2000 حبة مخدرة وأكثر من 100 غرام من مادة الكرستال المخدرة "، مبينا أن" المتهمين تم نقلهما إلى التوقيف تمهيدا لعرضهما على القضاء لينالوا جزاءهم العادل".