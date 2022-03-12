النجف.. اصابة موظف بلدي بجروح "خطيرة" في هجوم مسلح على حملة لرفع التجاوزات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، يوم السبت، بإصابة موظف بلدي بجروح "خطيرة" نتيجة إطلاقات نارية تعرض لها بعد مشاركته في حملة لإزالة التجاوزات من أحد الأسواق وسط مدينة النجف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فريقاً من بلدية النجف كانوا يقومون بحملة لرفع التجاوزات في منطقة حي العدالة، وسط المدينة، فانبرى لهم مجموعة من المتجاوزين وفتحوا النار عليهم بالأسلحة الخفيفة".

وأضاف المصدر، أن "الهجوم أدى لإصابة أحد الموظفين اصابة خطيرة في منطقة الرأس"، لافتا إلى أن " قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل المصاب للمشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت بالبحث عن الجناة الفاعلين الذين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".