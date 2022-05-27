النجدة النهرية تحبط محاولتي انتحار لشاب وفتاة في بغداد

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإنقاذ النجدة النهرية لشاب وفتاة من محاولتي انتحار أقدما عليها في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "بإشراف ومتابعة مدير شرطة نجدة بغداد العميد صباح عبد الحسن جعفر الربيعي تمكنت زوارق النجدة النهرية من احباط محاولتي انتحار الاولى لفتاة تبلغ من العمر ١٧ سنة حيث حاولت رمي نفسها من اعلى جسر ١٤ رمضان بقصد الانتحار وتم إنقاذها بالوقت المناسب".

وأضاف المصدر أن "زوارق النجدة النهرية بالقرب من جسر باب المعظم تمكنت من إحباط محاولة انتحار شاب يبلغ من العمر ١٨ عاما وتم انقاذه"، مشيرا الى "تسليم الشاب والفتاة الى الجهات المختصة".