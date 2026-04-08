النجباء تجدد التأكيد لشفق نيوز: لن نسلّم سلاحنا إلا للمهدي المنتظر

شفق نيوز- بغداد

جدد رئيس المجلس التنفيذي لحركة النجباء، الشيخ ناظم السعيدي، يوم الأربعاء، تأكيده على أن "سلاح المقاومة لن يسلّم إلا للمهدي المنتظر"، مستبعداً الاستجابة لأي دعوات مستقبلية لنزع سلاح الفصائل.

وقال السعيدي في حديث خاص لوكالة شفق نيوز، إن سلاح المقاومة "ليس مجرد أداة مادية، بل يعد أمانة شرعية مرتبطة بصاحب الحق الأصيل الإمام المهدي المنتظر، ولن يُسلَّم إلا له"، بحسب تعبيره، في رد صريح على إمكانية دمج الحركة ضمن القوات الأمنية الرسمية.

وأضاف السعيدي أن هذا السلاح "منضبط وموجّه حصراً لصدّ المحتلين ومن ينتهكون سيادة العراق"، معتبراً أن وجود المقاومة يمثل ضمانة لعدم تكرار ما وصفه بـ"استباحة الأرض العراقية".

يأتي هذا الموقف الصارم بعد إعلان حركة النجباء انخراطها في النزاع الإقليمي منذ أواخر شباط الماضي، وقبيل دخول "هدنة الأسبوعين" التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ لتمهيد الطريق نحو اتفاق سلام دائم.