النجباء: الهدنة انتهت وخيار ضرب القواعد الأمريكية في العراق بات متاحاً ‎

شفق نيوز/ رأت حركة النجباء - أحد الفصائل العراقية المنخرطة ضمن ما يسمى "المقاومة الإسلامية في العراق - يوم الثلاثاء، أن الهدنة التي كانت تهدف لمنح الحكومة الوقت للتفاوض على انسحاب القوات الأمريكية من البلاد انتهت، وباتت خيارات استهداف القواعد العسكرية متاحة.

‎وقال عضو المجلس السياسي لحركة النجباء، حيدر اللامي، لصحيفة ذا ناشيونال: "أنهت فصائل المقاومة في العراق هذه الهدنة، وبالتالي فإن جميع الخيارات متاحة لقوات المقاومة لاستهداف جميع القواعد الأميركية داخل العراق".

‎واعتبر اللامي أن هناك "تسويفا ومماطلة" من أميركا بشأن انسحاب قواتها أثناء المحادثات مع الحكومة العراقية.

وأضاف اللامي، الذي حذر بعد ضربة بابل من أن مثل هذه الخطوة قيد الدراسة، "سيكون هناك رد في الأيام المقبلة قد يستهدف أكثر من مكان، وليس بالضرورة في العراق وسوريا وإسرائيل".

‎وأفاد بأن بعض القوات ستبقى في إقليم كوردستان حتى سبتمبر/أيلول 2026 للإشراف على عمليات مكافحة الإرهاب في سوريا، الوضع هناك يختلف عن العراق، فداعش أقوى في سوريا ولديه معاقل".