الناطق باسم الكاظمي يكشف عن خطط عسكرية جديدة في الطارمية

شفق نيوز/ كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، يوم الاربعاء، عن خطط عسكرية جديدة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد لملاحقة الخلايا النائمة لتنظيم داعش.

وقال رسول لوكالة شفق نيوز، إن "العمليات العسكرية في قضاء الطارمية شمالي بغداد مستمرة لملاحقة الخلايا النائمة لتنظيم داعش الارهابي"، لافتا إلى أن "الفترة الزمنية للعمليات متروك للقيادة العسكرية".

وأضاف أن "هناك خططا جديدة لعمليات الطارمية وهي مسك الارض وتعزيز القطعات العسكرية وملاحقة الخلايا النائمة لتنظيم داعش".

وقضاء الطارمية يشكل إحدى البؤر القليلة التي ينشط فيها مسلحو داعش قرب بغداد، ويشنون عمليات بين فترات متباينة في القضاء وداخل العاصمة.