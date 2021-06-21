الناطق باسم الكاظمي يعلن إحباط "مخطط إرهابي" ببغداد واعتقال 3 دواعش بالأنبار

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، يوم الاثنين، عن إحباط "مخطط إرهابي" جنوب العاصمة بغداد.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جهاز مُكافحة الإرهاب أحبط مخططاً إرهابياً جنوبي العاصمة بغداد من خلال إلقاء القبض على مسؤول أحدى الخلايا الإرهابية الذي أعترف بدوره على وجود كدس للعتاد يحتوي أسلحة وأعتدة وعبوات ناسفة وُعدة قتالية وكواتم للصوت".

واضاف، أن "جهاز مكافحة الإرهاب انتقل صوب أقضية مُحافظة الأنبار حيث تمكن من إلقاء القبض على (٣) عناصر من بقايا داعـش، ليختتم واجباته بإلقاء القبض على عُنصر إرهابي في العاصمة بغداد".

ولفت رسول الى أن "جهاز مُكافحة الإرهاب يُنفذ واجباته وفق أوامر قضائية وبمهنية عالية وأن هدفه الرئيسي هو الوصول إلى عراق أمن ومُستقر والقضاء التام على كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد".