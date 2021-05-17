الناطق باسم الكاظمي يعلن تفاصيل عملية ضد داعش شاركت بها طائرات اف-16

شفق نيوز / أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، يوم الاثنين، عن تفاصيل عملية نفذها جهاز مكافحة الإرهاب جنوب الموصل، وشاركت بها طائرات اف-16.

وذكر الناطق باسم القائد العام، اللواء قوات خاصة يحيى رسول، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب شرعت بعملية نوعية في منطقة حمام العليل جنوب شرقي مدينة الموصل، بحسب توجيه القائد العام للقوات المُسلحة، ومن خلال المتابعة والرصد الدقيقة لبقايا عصابـات داعـش".

وأضاف أن "رجال مكافحة الإرهاب باشروا بعمليتهم البطولية من خلال إحكام الطوق على مداخل ومخارج الأوكار التي يختبئ بها عناصر عصابات داعـش باستخدام حلقة نارية من الأسلحة الساندة، ليُرسل أبطال السيطرة الجوية في الجهاز بعدها إحداثيات الوكر الرئيسي الذي يجتمع فيه الإرهابيين للقوة الجوية البطلة".

وأشار رسول، إلى أنه بعد ذلك "بدأت طائرات الـ F-16 بإشراف قيادة العمليات المشتركة بقصف دقيق لمواقع العصابات الإرهابية المُرسلة عبر إحداثيات جهاز مُكافحة الإرهاب والتي قُتل على أثرها ( ٨) عناصر من بقايا داعـش كانوا يقومون بتعرضات إرهابية جبانة على خط سير العجلات العسكرية ونُقاط مُرابطة القوات الأمنية".

ولفت إلى أن "العملية أسفرت عن العثور على أعتدة وأسلحة وأحزمة وعبوات ناسفة وعدد كبير من أجهزة الاتصالات داخل هذه الأوكار الإرهابية والتي دُمر الكثير منها نتيجة تساقط الصخور الثقيلة جراء قصف الطائرات".

وأوضح رسول، أن "العملية التي نفذها جهاز مُكافحة الإرهاب مؤخرا، هي جُزء بسيط من الجحيم القادم لهذه العصابات الإرهابية".