الناطق باسم الكاظمي يعلن الإطاحة بـ4 إرهابيين في أربع محافظات

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، يوم الجمعة، عن الإطاحة بـ4 ارهابيين بعمليات متفرقة في أربع محافظات.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب تواصل عملياتها النوعية ضد بقايا عصابات داعـش والتي تُنفذ بشكل يومي، حيث باشروا بواجبهم الأول في مُحافظتي كركوك ونينوى والتي أُلقي القبض فيها على عُنصرين إرهابيين ينتميان لعصابات داعش التكفيرية".

وتابع، "لينفذ فُرسان الجهاز واجبهم الثاني في مُحافظتي صلاح الدين والأنبار والتي أُلقي القبض فيها على عُنصرين من بقايا عصابات داعش الإرهابية".