الناطق باسم الكاظمي يعلن الإطاحة بـ"نائب والي العراق" في داعش

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المُسلحة اللواء يحيى رسول، يوم الاثنين، عن القبض على قيادي خطير بتنظيم داعش يشغل منصب "نائب والي العراق".

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من المهام الخاصة لأبطال جهاز مُكافحة الإرهاب نفذت عمليةٍ نوعية في مُحافظة الأنبار أسفرت عن إلقاء القبض على قيادي إرهابي خطير يشغل منصب ما يُسمى نائب والي العراق في عصابات داعـش الإرهابية بعد رصد مُكثف وجهد إستخباري مُشترك عالي المُستوى".

وأضاف أن "قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب المُتمثلة بقيادتي العمليات الخاصة ( الأولى والثانية ) شرعت بواجبات مهمة ، أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مُشتركين بمجزرة سبايكر في مُحافظة صلاح الدين".

وتابع رسول أن "جهاز مُكافحة الإرهاب نفذ واجبين في قضاء الفلوجة نتج عنهما إلقاء القبض على ثلاثة عناصر تنتمي للعصابات الإرهابية".