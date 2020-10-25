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الناطق باسم الكاظمي: إصابة ضباط ومنتسبين باستهدافهم من قبل متظاهرين بـ"رمانات يدوية"

Category: أمـن

Date: 2020-10-25T13:57:44+0000
الناطق باسم الكاظمي: إصابة ضباط ومنتسبين باستهدافهم من قبل متظاهرين بـ"رمانات يدوية"

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، يوم الاحد، عن إصابة ضباط ومنتسبين إثر استهدافهم من قبل متظاهرين بـ"رمانات يدوية" ببغداد.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "شهدت العاصمة بغداد صباح اليوم تظاهرات لإحياء ذكرى الخامس والعشرين من تشرين الاول، وما رافقتها من إنجازات تحسب للمتظاهرين السلميين وقد استمر المتظاهرون بفعالياتهم الخاصة بهذه الذكرى، مع قيام القوات الأمنية بواجباتها لحمايتهم".

وأضاف "قامت مجموعة محسوبة على المتظاهرين برمي رمانات يدوية على القوات الأمنية المكلفة بتأمين التظاهرات، مما ادى الى جرح إثنين من الضباط و ٣٠ من منتسبي فوج طوارئ الثاني، ومازالت هذه المجموعة تقوم برمي الأجهزة الأمنية بقناتي الملتوف في جسري الجمهوريةوالسنك  ببغداد".

وتابع رسول أن "القوات الأمنية المنفذة لواجب حماية المتظاهرين تواصل التزامها بالتعليمات وضبط النفس العالي بالرغم من التجاوزات الحاصلة عليها وهذا الأمر مرفوض لكونه تجاوز على القانون"، مشيرا إلى أن "القوات الامنية ستستمر في اداء واجبها المهني بحفظ الامن وحماية المنشآت العامة والخاصة".


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