الناطق باسم الكاظمي: القبض على قيادي بالغ الأهمية في داعـش

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يوم الاثنين، القبض على ثمانية إرهابيين بينهم قيادي "بالغ الأهمية" بتنظيم داعش، خلال عمليات منفصلة في مناطق متفرقة من البلاد.

وقال الناطق باسم القائد العام، اللواء يحيى رسول، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جهاز مُكافحة الإرهاب نفذ واجباً في مُحافظة الأنبار، أسفر عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين من عناصر داعش بعد التوصل إليهم وفق معلومات استخبارية دقيقة" .

وأضاف اللواء رسول، أن "قوة خاصة نفذت واجب إلقاء قبض على عُنصرين مهمين بداعـش في محافظة كركوك، ونجحت بإلقاء القبض عليهما في وقت قياسي" .

وأشار إلى أن "جهاز مكافحة الإرهاب، جلب أيضاً اثنين من الإرهابيين المطلوبين للعدالة من المُنتمين لداعش بعد تنسيق مع المديرية العامة لمُكافحة إرهاب أربيل".

ولفت اللواء رسول، إلى أن "جهاز مُكافحة الإرهاب ألقى القبض على قيادي بالغ الأهمية في عصابات داعـش، سيتم الإعلان عنه في الوقت المُناسب".