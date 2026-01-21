الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يعلق على نقل "الدواعش" للعراق

شفق نيوز- بغداد

علّق الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، مساء اليوم الأربعاء، على عملية نقل معتقلي عناصر تنظيم "داعش" من السجون السورية إلى العراق، مؤكداً تسلم بغداد الوجبة الأولى من "الإرهابيين" والاستعداد لوجبات أخرى.

وقال النعمان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "متابعةً من الحكومة العراقية للتطورات الأمنية الحاصلة في الجمهورية العربية السورية، ومفرزات التغيرات الأمنية في الميدان، في ما يتعلق بالسيطرة على المعتقلين من إرهابيي داعش، وافق المجلس الوزاري للأمن الوطني، في اجتماعه الطارئ الأخير، وبالتعاون مع التحالف الدولي لمحاربة داعش، على استلام العراق للإرهابيين من الجنسية العراقية ومن الجنسيات الأخرى، المعتقلين في السجون، التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وإيداعهم المؤسسات الإصلاحية الحكومية".

وأكد أنه "جرى بالفعل تسلّم الوجبة الأولى منهم، التي تضم 150 عنصراً إرهابياً من العراقيين والأجانب، من الذين أوغلوا بدماء العراقيين الأبرياء".

وأضاف النعمان: "سيجري لاحقاً تحديد أعداد الوجبات الأخرى، وفق تقدير الموقف الأمني والميداني، لتطويق خطر انتشار هؤلاء الذين يُعدون من قيادات المستوى الأول في العصابات الإرهابية".

ومساء اليوم أعلنت القيادة الوسطى في الجيش الأميركي "سنتكوم" عن البدء بنقل آلاف المعتقلين من تنظيم "داعش" من سوريا إلى العراق.

وقالت "سنتكوم" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "بدأنا مهمة جديدة لنقل معتقلي تنظيم داعش من شمال شرق سوريا إلى العراق، وذلك لضمان بقاء الإرهابيين في مراكز احتجاز آمنة".

وأضافت "بدأت مهمة النقل بالتزامن مع نجاح القوات الأميركية في نقل 150 مقاتلاً من داعش كانوا محتجزين في مركز احتجاز بالحسكة إلى موقع آمن في العراق، ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد المعتقلين الذين سيتم نقلهم إلى سبعة آلاف معتقل".