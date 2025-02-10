الناطق باسم القائد العام لشفق نيوز: القوات المسلحة مستعدة لمواجهة أي طارئ

شفق نيوز/ أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، يوم الاثنين، أن القوات الأمنية على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ.

وقال النعمان لوكالة شفق نيوز، إن "الوضع الأمني مستقر، والحدود العراقية مؤمنة بشكل كبير، وهناك عمل وجهد وتنسيق استخباري بين مختلف الأجهزة الأمنية لتبادل المعلومات".

وأضاف، "كما هناك عمل تُخطط له يومياً قيادة العمليات المشتركة وخاصة في مجال ملاحقة ما تبقى من عصابات داعش الإرهابي في المناطق الوعرة، يرافق ذلك جهد جوي كبير من حيث الاستطلاع أو ضربات طائرات القوة الجوية العراقية".

وأكد النعمان، "بشكل عام، هناك اطمئنان على الوضع الأمني، وأن استقراره ينعكس على رؤية الدول الأخرى التي تراقب الوضع في العراق، لأن استقرار الوضع الأمني سينعكس على بيئة الاستثمار ويكون العراق قبلة وواجهة لكبريات الشركات العالمية للاستثمار والاستفادة من الموارد المختلفة في العراق".